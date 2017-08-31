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≡ Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влияет ли ландшафт на характер и как защитить бездомных? Вопросы из учебника русского языка всё чаще заставляют родителей удивляться.
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Гость
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку




Отправлено: 31.08.17 - 23:56
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§ Валентин
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
И да, я хочу чтобы мои дети изучали язык по книжкам лучших носителей языка,


Как говорится: спасись сам, и вокруг тебя спасутся другие :)

Кроме тебя никому это не надо, и неинтересно; я имею в виду школу и государство
А если это не так, то правильнее такое воспринимать как большое везение.
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Гость
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку




Отправлено: 01.09.17 - 00:26
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Гость
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку




Отправлено: 01.09.17 - 00:28
Комментарий проходит проверку.

* Доктор СИЗО
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3929
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 01.09.17 - 05:37
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§ Обликоморале
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.09.17 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я с тобой не соглашусь.

Это твое право.
Только простынкин говорил ап другом.
Виктор, я начинаю удивляться, что ты этого не понял.
Он как всегда на идеологию давил и совок хаял.
Представив вполне нормальную статью Конституции, чем то непотребным.
Кстати в двух изданиях, с этим же автором, я этого не обнаружил.
Мутный какой то скрин.
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