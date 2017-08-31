Цитата: Гость:

И да, я хочу чтобы мои дети изучали язык по книжкам лучших носителей языка,



Как говорится: спасись сам, и вокруг тебя спасутся другие :)



Кроме тебя никому это не надо, и неинтересно; я имею в виду школу и государство

А если это не так, то правильнее такое воспринимать как большое везение.