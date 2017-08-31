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≡ Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 30 августа, при разработке угольного карьера в Костанайской области, ковш экскаватора извлек из толщи грунта окаменелость. Это оказался крупный фрагмент бивня мамонта.
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тётя Соня
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по логике...где бивень должен быть и череп...и другие части скелета...

§ Козлов я
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно это было... Обвалился возле нашего села берег реки, ну и бивень (поболее этого) нарисовался. Позвонили мы в краеведческий, приехал оттуда специалист. Покрутил его и сказал,что у них в запасниках таких мильён штук и посоветовал как сохранить его да оставить в школе. Вот такая история...
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Poputchik
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убили двух зайцев как говорится, и страну согреют и археологические памятники глядишь откопают)))) молодцы ребята!

Читатель 1
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага...теперь есть понимание на кого охотились в этих краях...

ди
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по идее настоящий то дорогой должен быть, или я что то путаю???

декаданс
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
по логике...где бивень должен быть и череп...и другие части скелета...

..там еще находили позвонки древних морских животных,родичей динозавров.но целый скелет не попадался.и еще зубы акул...как считают ученые,костанайская область когда то была морским или океаническим дном...

§ Кушмурунец23
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...
Кушмурунец23


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Сообщений: 131
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 31.08.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Событие которое произошло несколько ранее и явно тут много недосказано. Рабочий снял на смартфон видео гле в ковше оказался бивень мамонта, видео разошлось по сотовой сети и появилось на кушмурунском сайте, соц сетях и ютубе. Автор видео по имени Алексей, по пока непроверенным фактам, был после этого просто уволен. Также на видео утверждает экскаваторщик, что рядом еще видны еще какие тог кости. Вот как то так. Просьба к НГ проверить, не пострадал ли автор видео, из за которого и появилась информация о бивне мамонта! Предпологается что этот момент пытались просто скрыть...
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§ Кушмурунец23
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...
Кушмурунец23


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Сообщений: 131
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 31.08.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео было сделано еще 28-29 августа. Там же на видео говорилось еще о костях которые видели экскаваторщик и работники. Кроме этого там в конце видео были явные угрозы не снимать а то за это "...бут". После этого видео передали на кушмурунский сайт и все было опубликовано: от сайта до соц. сетей и ютуба. Вчера я пытаося дозвониться в Костанае до заинтересованных организаций, но был праздник. А сегодня несколько в усеченном виде(недосказанность) это публикуется в СМИ. Просьба к Колокольцевой Ольге разобраться в этом. Где сейчас главный автор видео этой своего рода "сенсации" Алексей! Дело в том что большинство работников этогго нового разреза не кушмуунцы. Вот как то так...
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Медный
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу поделиться "сплетнями". Когда на ссгпо, варваринском или ещё какой то разработке, находят останки древней жизни, то с ними не церемонятся, а просто обливают горючим и сжигают. Кому на производстве нужна остановка из-за науки-истории?!

это та самая разработка, тот карьер - около озера Кушмурун? Если так, то значит воду откачали, по весне там в карьере было озеро глубиной метров в 50-100 :-)

тётя Соня
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
декаданс:
...как считают ученые,костанайская область когда то была морским или океаническим дном...

И по мнению тех же "учёных".. мамонты у нас в Костанайской области плавали кролем ... а кости и зубы акул во множественном количестве мы находили в мытом песке на земснаряде в КЖБИ. и если постараться то можно и сейчас найти там же

тётя Соня
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
по идее настоящий то дорогой должен быть, или я что то путаю???

Конечно же этот Китайский!
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