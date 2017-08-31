Кушмурунец23 Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ... #8





(Пользователи) Сообщений: 131

Регистрация: 18.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:49 Видео было сделано еще 28-29 августа. Там же на видео говорилось еще о костях которые видели экскаваторщик и работники. Кроме этого там в конце видео были явные угрозы не снимать а то за это "...бут". После этого видео передали на кушмурунский сайт и все было опубликовано: от сайта до соц. сетей и ютуба. Вчера я пытаося дозвониться в Костанае до заинтересованных организаций, но был праздник. А сегодня несколько в усеченном виде(недосказанность) это публикуется в СМИ. Просьба к Колокольцевой Ольге разобраться в этом. Где сейчас главный автор видео этой своего рода "сенсации" Алексей! Дело в том что большинство работников этогго нового разреза не кушмуунцы. Вот как то так...