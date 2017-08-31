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§ NG.kz
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влияет ли ландшафт на характер и как защитить бездомных? Вопросы из учебника русского языка всё чаще заставляют родителей удивляться.
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Гость
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Цитата:

Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.


Хорошая статья. Полезная. И кстати объясняет, почему ты против неё так настроен. Она же прямо противоречит твоему ,,жизненному кредо". Она же для ,,хомячков'', да?

андрей
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это месть , молодёжь сваливает отсюда , вот они всеми способами гадят , что бы мозги не утекали они эти мозги тупят

даа уж
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам драматизировать-то...сколько принимал на работу,приходилось больше диктовать по буквам и после расставлять знаки препинания больше у русских ребят чем у других....а насчет мести Андрюха,ты не прав,сказал бы да забанят ить ....

§ Алиса
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.08.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
даа уж:
сколько принимал на работу,приходилось больше диктовать по буквам и после расставлять знаки препинания

НО согласитесь это не нормально???? Неважно - у русских, у нерусских (национальность не показатель). Сам факт того,что человек неграмотно пишет элементарные вещи - не есть гут!!! Это деградация! Скоро, не дай бог, крестики начнут ставить вместо подписи. Во классно будет!!! :-o :-o :-o
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§ Victor Yang
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9178
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты вот сам как всегда, выдернул и перевернул.

Я с тобой не соглашусь. Изначально Бывалый об этом и говорил. Насчет нового учебника - там какая-то дикая концентрация одного стиля (это, если судить по фото). Ну а примеры с интернета - для детей они "жизненны", потому и понятны. Но для более точной оценки, хотелось бы сканы нескольких страниц подряд и полностью, а не отдельные задания.
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Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
даа уж:
Да ладно вам драматизировать-то...сколько принимал на работу,приходилось больше диктовать по буквам и после расставлять знаки препинания больше у русских ребят чем у других....а насчет мести Андрюха,ты не прав,сказал бы да забанят ить ....

Судя по тексту...кто бы говорил о грамотности диктования букв и количества расставляемых знаков препинания...

Гость
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Маразм. Это как если бы в учебнике по программированию для учеников-студентов, были бы темы по созданию компьютерных вирусов, взлому паролей, снятие средств с чужих счетов.
А что? И ,,жизненно и понятно''. :-o

§ Валентин
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Это деградация! Скоро, не дай бог, крестики начнут ставить вместо подписи. Во классно будет!!!


Массово грамотное и высокообразованное население просто не нужно.
Нужно 9 классов каждому, чтобы умел читать-писать и считать до ста, этого более чем достаточно.
Плюс это гораздо дешевле.

Ну а для элиты есть соответствующие учебные заведения.
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§ Victor Yang
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9178
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Маразм.

Почему маразм? Если тема "Стили речи"? Есть разговорный стиль, деловой, художественный - эти примеры и показываются.
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§ Алиса
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.08.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
чтобы умел читать-писать и считать до ста,

Так тут тогда начальной школы достаточно? то о чем ты написал вполне 2 класса достаточно и можно уже аттестат выдавать и выпинывать. Как раз самый минимум. И "дешево и сердито". Правда не успеют еще калькулятором научить пользоваться)))
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Гость
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Видите ли, уважаемый, мне поздно менять свое мнение. Потому что, мне преподавали только ,,книжные'' стили. Вернее даже не стили, а полноту и выразительность речи, уместной в той или иной ситуации. Но вот изучать ,,разговорную'' речь, её ,,правила'', придуманные новоявленными ,,учёными'', вот это я и называю маразмом. Изучение уместности применения в переписке хештегов и эмотиконов, вот это и есть дебилизм.
И да, я хочу чтобы мои дети изучали язык по книжкам лучших носителей языка, но не от креативных новаторов, искажающих и придумывающих каждый раз новые учебники, единственно с целью выделиться из толпы себе подобных.

* drakon
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11799
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вполне 2 класса достаточно и

Так этому можно и в детсаде - научить... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 31.08.2017 - 23:38]
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§ Алиса
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так этому можно и в детсаде - научить...

НЕ судьба - не по программе будет)) Атак 2 класс - уже вполне официально!! на законных основаниях))
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§ Алиса
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.08.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
но не от креативных новаторов,

у меня идея возникал по поводу их " креативности" - они сами ,судя по всему с соцсетей не вылезают и не понятно по каким сайтам блудят. Это просто жертвы интернета, Господи прости. Так какие упражнения могут предложить детям такие авторы. Только такие - большего запаса знаний нет, видимо. А зачем напрягать мозги и придумывать задания специально под то или иное правило? а зачем рыскать в куче художественной литературы,чтобы подобрать классический вариант текста, на основе которого будет идти обучение языку. Именно подобным образом создавались советские учебники. Авторы не с потолка брали тексты для упражнений, а специально подбирали, если не находили - то составляли сами строго следуя нормам языка и, соответственно, возрастным особенностям, уровню его психологического развития на том или ином возрастном этапе ребенка.
А тут сильно не напрягались...
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§ Валентин
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6642
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Так тут тогда начальной школы достаточно? то о чем ты написал вполне 2 класса достаточно и можно уже аттестат выдавать и выпинывать. Как раз самый минимум. И "дешево и сердито". Правда не успеют еще калькулятором научить пользоваться)))


Ну, у школы ещё остаётся важная функция: занять чем-то детей, чтобы они друг друга не поубивали, до тех пор пока не вырастут до трудоспособного возраста :)
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