Цитата: Гость:

но не от креативных новаторов,

у меня идея возникал по поводу их " креативности" - они сами ,судя по всему с соцсетей не вылезают и не понятно по каким сайтам блудят. Это просто жертвы интернета, Господи прости. Так какие упражнения могут предложить детям такие авторы. Только такие - большего запаса знаний нет, видимо. А зачем напрягать мозги и придумывать задания специально под то или иное правило? а зачем рыскать в куче художественной литературы,чтобы подобрать классический вариант текста, на основе которого будет идти обучение языку. Именно подобным образом создавались советские учебники. Авторы не с потолка брали тексты для упражнений, а специально подбирали, если не находили - то составляли сами строго следуя нормам языка и, соответственно, возрастным особенностям, уровню его психологического развития на том или ином возрастном этапе ребенка.

А тут сильно не напрягались...