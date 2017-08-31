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≡ Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влияет ли ландшафт на характер и как защитить бездомных? Вопросы из учебника русского языка всё чаще заставляют родителей удивляться.
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Гость
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Цитата:

Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.


Хорошая статья. Полезная. И кстати объясняет, почему ты против неё так настроен. Она же прямо противоречит твоему ,,жизненному кредо". Она же для ,,хомячков'', да?

андрей
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это месть , молодёжь сваливает отсюда , вот они всеми способами гадят , что бы мозги не утекали они эти мозги тупят

даа уж
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам драматизировать-то...сколько принимал на работу,приходилось больше диктовать по буквам и после расставлять знаки препинания больше у русских ребят чем у других....а насчет мести Андрюха,ты не прав,сказал бы да забанят ить ....

* Алиса
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3590
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.08.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
даа уж:
сколько принимал на работу,приходилось больше диктовать по буквам и после расставлять знаки препинания

НО согласитесь это не нормально???? Неважно - у русских, у нерусских (национальность не показатель). Сам факт того,что человек неграмотно пишет элементарные вещи - не есть гут!!! Это деградация! Скоро, не дай бог, крестики начнут ставить вместо подписи. Во классно будет!!! :-o :-o :-o
Профайл

§ Victor Yang
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9177
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты вот сам как всегда, выдернул и перевернул.

Я с тобой не соглашусь. Изначально Бывалый об этом и говорил. Насчет нового учебника - там какая-то дикая концентрация одного стиля (это, если судить по фото). Ну а примеры с интернета - для детей они "жизненны", потому и понятны. Но для более точной оценки, хотелось бы сканы нескольких страниц подряд и полностью, а не отдельные задания.
Профайл

Гость
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку




Отправлено: 31.08.17 - 22:43
Комментарий проходит проверку.

Гость
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку




Отправлено: 31.08.17 - 22:51
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