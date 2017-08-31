Victor Yang Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по... #34





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9177

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:42 Цитата: Обликоморале:

Ты вот сам как всегда, выдернул и перевернул.

Я с тобой не соглашусь. Изначально Бывалый об этом и говорил. Насчет нового учебника - там какая-то дикая концентрация одного стиля (это, если судить по фото). Ну а примеры с интернета - для детей они "жизненны", потому и понятны. Но для более точной оценки, хотелось бы сканы нескольких страниц подряд и полностью, а не отдельные задания.