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≡ Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29462
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 30 августа, при разработке угольного карьера в Костанайской области, ковш экскаватора извлек из толщи грунта окаменелость. Это оказался крупный фрагмент бивня мамонта.
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тётя Соня
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по логике...где бивень должен быть и череп...и другие части скелета...

§ Козлов я
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно это было... Обвалился возле нашего села берег реки, ну и бивень (поболее этого) нарисовался. Позвонили мы в краеведческий, приехал оттуда специалист. Покрутил его и сказал,что у них в запасниках таких мильён штук и посоветовал как сохранить его да оставить в школе. Вот такая история...
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Poputchik
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убили двух зайцев как говорится, и страну согреют и археологические памятники глядишь откопают)))) молодцы ребята!

Читатель 1
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага...теперь есть понимание на кого охотились в этих краях...

ди
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по идее настоящий то дорогой должен быть, или я что то путаю???

декаданс
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
по логике...где бивень должен быть и череп...и другие части скелета...

..там еще находили позвонки древних морских животных,родичей динозавров.но целый скелет не попадался.и еще зубы акул...как считают ученые,костанайская область когда то была морским или океаническим дном...

§ Кушмурунец23
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...
Кушмурунец23


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Сообщений: 131
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 31.08.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Событие которое произошло несколько ранее и явно тут много недосказано. Рабочий снял на смартфон видео гле в ковше оказался бивень мамонта, видео разошлось по сотовой сети и появилось на кушмурунском сайте, соц сетях и ютубе. Автор видео по имени Алексей, по пока непроверенным фактам, был после этого просто уволен. Также на видео утверждает экскаваторщик, что рядом еще видны еще какие тог кости. Вот как то так. Просьба к НГ проверить, не пострадал ли автор видео, из за которого и появилась информация о бивне мамонта! Предпологается что этот момент пытались просто скрыть...
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§ Кушмурунец23
Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 31.08.17 - 22:49
Комментарий проходит проверку.
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