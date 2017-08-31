Кушмурунец23 Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ... #7





(Пользователи) Сообщений: 131

Регистрация: 18.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:29 Событие которое произошло несколько ранее и явно тут много недосказано. Рабочий снял на смартфон видео гле в ковше оказался бивень мамонта, видео разошлось по сотовой сети и появилось на кушмурунском сайте, соц сетях и ютубе. Автор видео по имени Алексей, по пока непроверенным фактам, был после этого просто уволен. Также на видео утверждает экскаваторщик, что рядом еще видны еще какие тог кости. Вот как то так. Просьба к НГ проверить, не пострадал ли автор видео, из за которого и появилась информация о бивне мамонта! Предпологается что этот момент пытались просто скрыть...