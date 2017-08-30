Доктор СИЗО Re: Рудничанин стал серебряным призером международных... #7





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 08:44 Цитата: танкист:

Это экипаж, каждый из которого чётко выполнил СВОЮ задачу. Хотя стройбату этого понять не дано... Это экипаж, каждый из которого чётко выполнил СВОЮ задачу. Хотя стройбату этого понять не дано...

-не тяни резину.... расскажи, чем же помог этот пассажир....у меня был другой род войск.....