Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6122





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3679

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:20 Цитата: Хохол:



Ух ты, прям по полочкам все разложил.

Но аналитиг и психолог из тебя никудышный.

Промазал раз пять наверно, пытаясь дать мне характеристику и выдать желаемое за действительное.

Зато я не промахнусь, сказав что русофобство из тебя прет неприкрыто.

В каком году с Украины бежал, на майдане был?

Чеканишь как под копирку с майданутыми.

Да еще лжешь не краснея.

И да, дельный совет.

Когда в другой раз невооруженным глазом будешь смотреть, одень очки и мозги включи, что бы не выдавать свое видение, так как тебе видится.

Я в отличии от тебя, никакой радости в варварском отношение к памятнику не вижу. Как к этому, так и к другим. Так что мимо.