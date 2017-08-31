/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 409 из 409«1...407408409
Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 31.08.17 - 21:12
Комментарий проходит проверку.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3679
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

:lol: Ух ты, прям по полочкам все разложил.
Но аналитиг и психолог из тебя никудышный.
Промазал раз пять наверно, пытаясь дать мне характеристику и выдать желаемое за действительное.
Зато я не промахнусь, сказав что русофобство из тебя прет неприкрыто.
В каком году с Украины бежал, на майдане был?
Чеканишь как под копирку с майданутыми.
Да еще лжешь не краснея.
И да, дельный совет.
Когда в другой раз невооруженным глазом будешь смотреть, одень очки и мозги включи, что бы не выдавать свое видение, так как тебе видится.
Я в отличии от тебя, никакой радости в варварском отношение к памятнику не вижу. Как к этому, так и к другим. Так что мимо.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 409 из 409«1...407408409
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 2
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх