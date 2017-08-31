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≡ Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влияет ли ландшафт на характер и как защитить бездомных? Вопросы из учебника русского языка всё чаще заставляют родителей удивляться.
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Гендальф смуглый
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Непонятно – с какой целью? Вроде это не учебник географии.

Похоже у нее посредственное отношение к русскому языку, вот и прокрастинирует на другие темы.
Цитата:
хотела расширить кругозор детей и их креативное мышление.

вот это и есть прокрастинация, и ничего не надо делать по прямым обязанностям. Давайте учитель математики поучит нас разбираться в современном кино, сколько стоит, сборы, доходы звезд шоу бизнеса и их влияние на фэшн индустрию и пр. В таком случае, зачем платить такому составителю, учителю зп, когда в инете дети сами все узнают или друг у друга, кто такое блоггинг, хайп, пиарить, мерч, туса, пати и хардкор, только хардкор.

ss
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(Leon Trotsky! казахстан переход на латиницу) на ютубе! всё сказал! великий и могучий уже в Украине даже не пользуются, он прав!

§ Горожанин_kst
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это полный 3,14здец, а не учёба!
Чего добивается государство такими "стандартами образования"?!
Придётся покупать учебники российские, договариваться с учителем, и подпольно заниматься!С явками и паролями учиться теперь нашим детям на положении нелегальных учеников?! Позорище! Дожили...
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Раман
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
подпольно заниматься!С явками и паролями учиться теперь нашим детям на положении нелегальных учеников?

Дык статью впаяют,за сепаратизьм.

§ white-out
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 31.08.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ss:
великий и могучий уже в Украине даже не пользуются, он прав!

Ну дык там и мозгами уже давно никто не пользуется. Это ж не говорит о том ,что всем вокруг надо лоботомию сделать,глядя на этих сказочных идиотов.
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Вовчик
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 18:34
Комментарий удален модератором.

Сторож
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ss:
(Leon Trotsky! казахстан переход на латиницу) на ютубе! всё сказал! великий и могучий уже в Украине даже не пользуются, он прав!


Так не пользуйся, зачем пишешь на русском?

Цитата:
Горожанин_kst:


Класс моей дочери пару лет назад вела учитель русского языка ещё "старой закалки". Она делала распечатки заданий из советских учебников. На род. собрании открыто говорила, что по нынешним учебникам заниматься невозможно. К сожалению уехала в Россию.

Бывалый
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 19:52
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3679
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ss:
великий и могучий уже в Украине даже не пользуются

Ты там лично был, что бы так заявлять?
Лишь бы чего нибудь вякнуть, от ума своего недалекого.
Там до сих пор до 80 % населения говорит на русском.
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баурсак
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так классный учебник и оценки такие же будут в седьмом классе,Смайлики! Ура!!!!

Бывалый
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

http :// fremus.narod.ru/java/rus5687/05.jpg
http :// fremus.narod.ru/java/h01/rus5687.html

Фотя
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди, вы че так и не поняли, дано указание - русский изучать как иностранный разговорный язык, без грамматики и орфографии, он уже ИНОСТРАННЫЙ,

Китаец
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я до глубины души поражен таким безаппеляционным дарвинизмом и дебилизмом составителей подобных учебников! Но если посмотреть с другой стороны, то русский язык специально смешивают с "нечто" невменяемым и несуразным, тем самым навязывая отвращение через подобные учебники к самому языку.
к чему это приводит я лично уже четвертый год наблюдаю на территории другой бывшей некогда советской республики. Будем надеяться, что казахи будут более умнее и воспитаннее некоторых пропагандистов "Четвертого рейха" и не доведут свою Родину до состояния гражданской войны и возникновения на ее территории Народных республик! А ведь этого можно избежать именно относясь более чем осторожно и серьезно к русскоязычному народу Республики Казахстан, к их языку и их культуре.

§ Обликоморале
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3679
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А так ты вот ап чем.
Ты статью читал?
Что в ней такого противоестественного?
Я та думал там какая то идеологическая чушь.
Ты вот сам как всегда, выдернул и перевернул.
А потом спалился...
Вы там все такие в офисе своем, приторможенные?
Сравнивать то с нынешним бредом не сопоставимо.
Опять двойка.
Профайл

Гость
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку




Отправлено: 31.08.17 - 21:06
Комментарий проходит проверку.
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