Китаец Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по... #27







Отправлено: - 20:39 я до глубины души поражен таким безаппеляционным дарвинизмом и дебилизмом составителей подобных учебников! Но если посмотреть с другой стороны, то русский язык специально смешивают с "нечто" невменяемым и несуразным, тем самым навязывая отвращение через подобные учебники к самому языку.

к чему это приводит я лично уже четвертый год наблюдаю на территории другой бывшей некогда советской республики. Будем надеяться, что казахи будут более умнее и воспитаннее некоторых пропагандистов "Четвертого рейха" и не доведут свою Родину до состояния гражданской войны и возникновения на ее территории Народных республик! А ведь этого можно избежать именно относясь более чем осторожно и серьезно к русскоязычному народу Республики Казахстан, к их языку и их культуре.