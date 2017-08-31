синька - зло Re: Он педагог. И педофил? #4







Отправлено: - 11:41 Сколько отзывчивых людей. Только надо признать пьянство разлагает. Если сам человек не найдет выход, чужая помощь тут будет только временным и слабым контролем. Хрен его знает были ли у него ранее именно такие желания или это на алкоголе, или вообще алкоголь был и ранее средством загасить "что-то", что он в принципе не глушит.