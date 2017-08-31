NG.kz Когда «горбатый» реконструкция исправит



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29461

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:00 Весной этого года в одном из кафе немецкого Штутгарта появилось мороженое цвета бетона. В такой шутливой форме владельцы выразили своеобразный протест по поводу непрекращающегося ремонта участка дороги возле входа в заведение. Переделки вскоре закончились, а «бетонное» мороженое до сих пор есть в меню. Если бы в Костанайской области к вечной теме бесконечных ремонтов дорог относились с немецким юмором, в меню местных кафе появилось мороженое куда более разнообразных сортов: разбитого асфальта, некачественного битума, неправильного щебня...

Читать статью



