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§ NG.kz
Голова - в небе, ноги - в болоте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У архитектурного символа Костаная - вполне ухоженная открыточная внешность. Но каждому входящему в четвертый подъезд дома № 55 по ул. Байтурсынова, над которым и возвышается знаменитая башня с часами, в нос ударяет зловоние. В лучшие дни - просто неприятный запах стоячей воды. В худшие - ароматы канализации.
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что делать
Re: Голова - в небе, ноги - в болоте




Отправлено: 31.08.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВСЕ!!! ВСЕ! коммуникации ДАВНО ПРОГНИЛИ.

Фотя
Re: Голова - в небе, ноги - в болоте




Отправлено: 31.08.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот,редакция выдала адрес, где не нужно покупать каартиры...

Гость
Голова - в небе, ноги - в болоте




Отправлено: 31.08.17 - 21:11
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