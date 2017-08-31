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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:57 У архитектурного символа Костаная - вполне ухоженная открыточная внешность. Но каждому входящему в четвертый подъезд дома № 55 по ул. Байтурсынова, над которым и возвышается знаменитая башня с часами, в нос ударяет зловоние. В лучшие дни - просто неприятный запах стоячей воды. В худшие - ароматы канализации.

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