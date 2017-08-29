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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9026
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока кебекезе модели 1980 ищет школьников, поздравим их с приближающимся днем знаний.
Раз отдельной темы нет, то прямо здесь!
Пожелаем качественно грызть гранит науки, чтоб выбирать для жизни правильные города, а не чтоб в городах некачественных господа гаджиевы выбирали вас в качестве мишеней.

В качестве подарка начинающим школьникам могу посоветовать вышедшую недавно замечательную книгу "Алиса в стране наук".
Данная книга, созданная совместно с Политехническим музеем, увлекательно объясняет события из «Алисы в стране чудес» с точки зрения наук — физики, математики и биологии.

Я правда не знаю где купить данную книгу в городе в котором акимы давно разграбили книжные магазины и доделывают процесс разграбления библиотек.

Но тем не менее, возможно кому-то получится выписать данный экземпляр для развития.
...
«Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество... Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?»
...
«— А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом.
— Хорошо, — сказал Кот и исчез — на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней — улыбка; она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало».
...
Итак, Алиса летит сквозь Землю. Кого она встретит на своем пути? Ну кроме Кролика, естественно...
Нет, не гражданина Гаджиева в руинах имени культурной среды акимата :lol:
В самом начале, когда Алиса летит сквозь почвенный слой, жизни вокруг нее полно. В одном кубическом метре почвы могут обитать до 1 014 (100 000 000 000 000) организмов!

Пока у kbkz происходит перезагрузка мозга можно пойти отдохнуть. ;-)
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§ 113
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 31.08.17 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там Серый Волк в18.48 написал? До сих пор проверку проходит и почему?
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 31.08.17 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,у вас что,День Конституции отменили?...

-нет, не отменили.... все пенсионеры ездили и сегодня поедут на дачи.... машинисты поездов работали.... комбайнеры работали .....полицейские работали.....модераторы работали.... не все же роскошествуют в полноправных пользователях, как вы с Виталиком....50 тысяч у меня нет лишних)))))))) может перекинешь эту сумму с Барбарой?)))))
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Все просто
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 31.08.17 - 07:23
Комментарий удален модератором.

mikhail
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 31.08.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А почему они гости? Они разве не граждане Казахстана? Откуда такая ненависть то по нац.признаку? Есть преступник, есть семья его покрывающая.

Езжайте на Узкую колею, мельница ТОО "Вадиса М", все они на территории компактно там проживают с азербайджанскими паспортами. Молодняк поголовно ходит с ножами. В последнее время прибарахлились пневматикой. Вседозволенность от безнаказанности...

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 31.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ks:
Может ошибаюсь конечно, но помнится, что в цивилизованной Европе от мигрантов страдали местные не хило. Чего там не предотвратили

Этнические группировки есть везде.
И в Европе, и в США, и в странах Азии.
Этническая принадлежность (национальная принадлежность) - очень мощный объединяющий людей фактор, как бы кто с именем Валентин ни придурялся что "национализм это плохо".
Свои всегда поддерживают своих.
Система свой-чужой никогда не будет отменена.

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 31.08.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Наверное всё бы

Цитата:
Серый волк:
оперативно посадили бы

Это все из области теории и твоих личных хотелок-представлений об идеальном.
В жизни там, в Германии, все не так.

Ағашқа
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 31.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не спорьте...посадить однозначно...по всей строгости..и туда, где родня его не "выкупит"...будет время..подумать..о содеянном!!!

§ Vital
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4622
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг вы неправильно стали новости выкидывать. Первое фото я как понял семья потерпевшой. Второе. Это че такое? Он вроде любил себя в ютубе показывать. Честно. Не смотрел неинтерсно. Почему прикрыто папкой? . Почему нг часто в последнее время открыто показывает потерпевших а преступников закрывает. Да что ж такое. А? Газета вы че?
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§ drakon
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
может перекинешь эту сумму с Барбарой?))))

Барбара - согласна.Давай срочно Банковский Счёт,
а секретный код - мы сами - установим... :lol:
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1117
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 31.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ағашқа:
Почему нг часто в последнее время открыто показывает потерпевших а преступников закрывает

На следующее слушанье вы поедите с Ковальской в суд и будете у преступника вырывать журнал ,а Соловьёв в это время сделает снимок ???
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