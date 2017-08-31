/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вопрос в сфере ведения Национального банка, а на самом деле, наверное, в сфере ведения рынка. Потому что мы говорили и видим, что уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания, то есть он "приплыл". Мы не таргетируем курс, таргетируется инфляция и соответственно рыночные силы определяют соотношение нашего тенге к любой из иностранных валют", - сказал Сулейменов на брифинге в правительстве.
Читать новость

ди
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сказал и ... как будто ничего не сказал...

§ 74
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 31.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто расшифрует этот.... ну в общем пояснит..
Профайл

Маркс
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Сулейменов:
Потому что мы говорили и видим, что уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания, то есть он "приплыл".

Конечная остановка. Все должны покинуть корабль.

Цитата:
Тимур Сулейменов:
в Евросоюзе положительные новости по росту экономики, безработицы и так далее

Положительные новости по росту безработицы - это как? У нас таких положительных новостей гораздо больше, но тенге чего-то не растет.

Цитата:
Тимур Сулейменов:
чтобы не быть чересчур оптимистичнымии не закладывать неисполнимые вещи по доходам бюджета, расходам, по дефициту, мы всегда используем консервативный подход

Вокруг нас наоборот одни оптимисты, все только и делают, что радостно дуют финансовые пузыри и обувают лохов и только у нас консервативный подход и сплошные потери.

* Обликоморале
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
кто расшифрует этот

Короче, к Новому Году.
Ждем бакс 340-350.
Рупь от 7 до 8.
Если ничего экстраординарного в мире не случится.
Профайл

Читатель 1
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он сказал слово "приплыл"??))) Да! Точно тенге "ПРИПЛЫЛ")). И что тут объяснять? - сплошная "вода", - вывод: вам никто ничего не гарантирует, куда кривая выведет, туда и выведет - вот и весь итог!
(как всегда надёжное хранение: золото, бриллианты, доллар, евро)

Маркс
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Сулейменов:
то есть мы должны к этому привыкнуть, что нужно теперь не мерить не днями, неделями, а месяц брать

То есть мы привыкли, что доллар скакал каждый день, а теперь скакать будет раз в месяц, но перед зарплатой. Ну что сказать - стабилизировали экономику, теперь главное - привыкнуть к этому.

димон
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тенге не тонет! :lol:

§ Dan
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 31.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, уже не 7-8. Судя по скорости неуклонного и не прекращающегося падения тенге, минимум 1:10 к концу года. А с такими министрами экономики и все 1:15.
Профайл

НУР
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
Не, уже не 7-8. Судя по скорости неуклонного и не прекращающегося падения тенге, минимум 1:10 к концу года. А с такими министрами экономики и все 1:15.

С такими министрами точно.Как можно делать разбег между покупкой и продажей???? Сегодня утром видел 328-338 Головёшки нет,пляшет от большого соседа.

топоним
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К рублю надо делать 1 к десяти. Было же 1 к 2,5. в два раза.
Выберут Путина в 4-й раз - догонят, и опять 1 к 5. И опять дружба навек.

§ olegggon
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 31.08.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лицо то у него холёное. Любит хорошо поесть и особо не нервничать и не перенапрягаться.
Профайл

FOMA
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро

Насмешили. Не колебания рубля и евро а нестабильность и обвал тенге. Вот так нужно вещать в умы народа! Экономика страны это большой финансовый актив на международной бирже. А министр национальной экономики никто иной как брокер со своей командой. Размещают там весь наш бюджет, пенсионный фонд и все гос. активы. Словом все то, что принимают в залог. Все это крутят, иногда удачно иногда нет. Так и живут. А наше местное KASE - это ничто. Вот какие экономические новости нужно писать.

Читатель 1
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё...началась "валютная истерика")) лучше бы не комментировал...(( ("молчание - золото")
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх