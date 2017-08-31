Козлов я Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 140

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:24 Давно это было... Обвалился возле нашего села берег реки, ну и бивень (поболее этого) нарисовался. Позвонили мы в краеведческий, приехал оттуда специалист. Покрутил его и сказал,что у них в запасниках таких мильён штук и посоветовал как сохранить его да оставить в школе. Вот такая история...