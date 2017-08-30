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Страница 468 из 468«1...466467468
Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А нам хватит Доллара и Евро. "Задавим".

Да нет Дракош, у Вас скоро будут в ходу динарии и тугрики. Благо у Вас мосты не сожжены с Казахстаном. И передвигаться по стране будете на осликах. А что, например такси "ИА".

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
у Вас скоро будут в ходу динарии и тугрики.

Ты мне тут ваш "опыт" - не пропагандируй... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 30.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты мне тут ваш "опыт" - не пропагандируй

Все как есть. Только правда и никакой пропаганды. Там статья о конокрадстве на НГ и фото. Ничего не напоминает, Дракош? Это марикелло в гости к Вам собрался.

* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты мне тут ваш "опыт"

У вас естественно своего опыта валом.
Арабо - турецкого с привкусом африканского.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Арабо - турецкого с привкусом африканского.

А у вас - кавказского?
И то справиться - не можете,скоро вам
всем глаза повышибают... 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Там статья о конокрадстве на НГ и фото.

Это конь с моста или с кольца - на въезде
в Костанай?... :lol:
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А у вас - кавказского?

Нашему кавказскому далеко до вашего эмигрантского.
Сравнил вашу ..пу с нашим пальцем.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сравнил вашу ..пу с нашим пальцем.

Появилось желание своим пальцем,
в Пежо - поковыряится?
Так давай ковыряйся... :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один ребёнок - родился в деревне

Приглашают,желающих зайти
и поздравить... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3054
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Приглашают,желающих зайти
и поздравить... :lol: :oops:

Дракоша,какие все желающие
У вас же в гости приглашают поштучно
В определённое время и только самых близких.
У вас просто так к соседям на чаёк не зайдёшь :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут,в магазине,кому то плохо стало?

А может они за водкой приехали?...
:oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
У вас же в гости приглашают поштучно

Это для тех,кто нахаляву,пожрать - хочет... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
далеко до вашего эмигрантского.

Некогда мне тут "гавкаться" с тобой-
http://radikal.ru/video/YKjABVUnxWq
девчёнки - ждут меня на форуме... :lol: ;-) :oops:
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Появилось желание своим пальцем,
в Пежо - поковыряится?

Странные у тебя ассоциации, чисто европейско толерантные смотрю))
У вас там так уже принято что ли?)))))
Нет, извини Дракош, это не наши игры и ценности.
Вы уж как нибудь сами, ковыряйтесь..
Цитата:
drakon:
"гавкаться"

Ну таг и не " гавкай", кайда с тобой культурно разговаривают..
Все же повлиял на тебя дружок..год почти меня не было, а как тон с риторикой у тебя сменился.))
Работает все же поговорка..с кем поведешься, от того и наберешься.. :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барсик,который небыл на улице
http://radikal.ru/video/2ouKtmggXzN
целых 15 лет... :lol:
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