/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ Кушмуруна, передали Костанайскому областному историко-краеведческому музею
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29461
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 30 августа, при разработке угольного карьера в Костанайской области, ковш экскаватора извлек из толщи грунта окаменелость. Это оказался крупный фрагмент бивня мамонта.
Читать новость

тётя Соня
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по логике...где бивень должен быть и череп...и другие части скелета...

§ Козлов я
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно это было... Обвалился возле нашего села берег реки, ну и бивень (поболее этого) нарисовался. Позвонили мы в краеведческий, приехал оттуда специалист. Покрутил его и сказал,что у них в запасниках таких мильён штук и посоветовал как сохранить его да оставить в школе. Вот такая история...
Профайл

Poputchik
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убили двух зайцев как говорится, и страну согреют и археологические памятники глядишь откопают)))) молодцы ребята!

Читатель 1
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага...теперь есть понимание на кого охотились в этих краях...

ди
Re: Бивень мамонта, найденный при разработках угля близ...




Отправлено: 31.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по идее настоящий то дорогой должен быть, или я что то путаю???
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 1
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх