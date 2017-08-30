Козлов я Re: Что ищут в поисках пропавшего зерна? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 140

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:54 Умилило меня фото. И взялся я считать, сколько едят голуби... Одному большому голубю (а на ХПП они все БОЛЬШИЕ) ежедневно нужно 50 г зерна. В год набегает 18 кг зерна. Если взять среднее количество голубей на элеваторах 3000 штук, то на одном ХПП они съедают 54 тонны. Если примерно по стране 100 ХПП, то съедят они 5,4 тыс тонн зерна. Дааа... не могли они 7 млн тонн съесть!