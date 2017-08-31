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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3054
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня полуфинал.
Болеем за нашего Васю
Хотя у этого кубинца он в Рио выиграл
Заглядывать вперёд нельзя.
Но в финале интересно бы посмотреть
Васю и Тищенко.
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 09:52
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Скольки же комнатна квартира?

Писал уже.
3к.
136 м2.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3054
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
вместо курей

Смотрю вы скучаете по куриному персонажу,с притензией как у павлина :lol:
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 10:39
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот :lol: в Нью-Йорке обезглавили памятник Х. Колумбу.
Уже и до него добрались противники конфедератов.
Ждем продолжения ......в самой свободной и дерьмократической стране мира.
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§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.08.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Заметь, у них, в их дерьмократии, и памятники из дер...стекловолона что ли? И это в самой богатой стране мира, на пупе Земли практически?!Тьфу!Срамота!
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Заметь, у них, в их дерьмократии, и памятники из дер...стекловолона что ли? И это в самой богатой стране мира, на пупе

А чё , для тебя показатель богатства это из чего в стране памятники делают ? Тут как раз наоборот , чем задрыпанней страна тем больше и богаче памятники .

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
чем задрыпанней страна тем больше и богаче памятники .

Этот проект называется «Отражение отсутствия», и появился он в Нью-Йорке на месте башен-близнецов, которые печально известны по событиям 2001 года.
Теперь на месте Всемирного торгового центра, разрушенного в результате террористической атаки, находятся два символических бассейна, по стенам которых стекают струи воды.
Автор «Отражение отсутствия» — архитектор Майкл Арад.
Возведение памятника обошлось в 500 млн. долларов.
На данный момент самый дорогой памятник в мире
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