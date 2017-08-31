Цитата: Горожанин_kst:

Заметь, у них, в их дерьмократии, и памятники из дер...стекловолона что ли? И это в самой богатой стране мира, на пупе

А чё , для тебя показатель богатства это из чего в стране памятники делают ? Тут как раз наоборот , чем задрыпанней страна тем больше и богаче памятники .