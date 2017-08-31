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Тимур Сулейменов:
Потому что мы говорили и видим, что уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания, то есть он "приплыл".
Конечная остановка. Все должны покинуть корабль.
Цитата:
Тимур Сулейменов:
в Евросоюзе положительные новости по росту экономики, безработицы и так далее
Положительные новости по росту безработицы - это как? У нас таких положительных новостей гораздо больше, но тенге чего-то не растет.
Цитата:
Тимур Сулейменов:
чтобы не быть чересчур оптимистичнымии не закладывать неисполнимые вещи по доходам бюджета, расходам, по дефициту, мы всегда используем консервативный подход
Вокруг нас наоборот одни оптимисты, все только и делают, что радостно дуют финансовые пузыри и обувают лохов и только у нас консервативный подход и сплошные потери.