Маркс Re: Неведомо что или кто? #31







Отправлено: - 15:22 Цитата: amduscias:

Я знаю кто это! Это женщина-свинокошка.

То, что это женщина не вызывает никаких сомнений. Если присмотреться повнимательнее, то видно, что первоначально не было этой чаши в руке. Скорее всего это была скульптура женщины, которая в изрядном подпитии танцует голая под луной, как в "Золотом теленке", или на карнавале взрослого утренника, или на какой-нибудь начальственной оргии, оставаясь неузнанной в маске кошки.



Заказал эту скульптуру на открытие какой-то не очень богатый владелец ресторанчика или кафе для привлечения посетителей, но увидев исполненный заказ и вздрогнув всем телом, предприниматель решил отложить открытие на неопределенный срок и уехал лечить нервы к тибетским монахам.



Примерно в это же время скульптору поступил заказ на цветочную подставку от ПКСК и тот не мудрствуя прилепил сварганенную за 5 секунд чашу танцующей тетке, увеличив тем самым свой гонорар на две бутылки паленки, чтобы было чем подстегивать истощающееся воображение художника.