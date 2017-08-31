Цитата: Бывалый:

У тебя ни разу в жизни планка не падала от ярости?

До такой степени не падала.

Цитата: Бывалый:

Ты сильно осознаешь чего-то в такие моменты?

Осознаю, в отличие от тебя.

Что за привычка у тебя по себе судить то, планктон ты наш офисный?

Да и он, судя по его рассказу, осознавал что творил.



[Исправлено: Обликоморале, 31.08.2017 - 16:05]