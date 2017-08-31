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≡ Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влияет ли ландшафт на характер и как защитить бездомных? Вопросы из учебника русского языка всё чаще заставляют родителей удивляться.
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Гендальф смуглый
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Непонятно – с какой целью? Вроде это не учебник географии.

Похоже у нее посредственное отношение к русскому языку, вот и прокрастинирует на другие темы.
Цитата:
хотела расширить кругозор детей и их креативное мышление.

вот это и есть прокрастинация, и ничего не надо делать по прямым обязанностям. Давайте учитель математики поучит нас разбираться в современном кино, сколько стоит, сборы, доходы звезд шоу бизнеса и их влияние на фэшн индустрию и пр. В таком случае, зачем платить такому составителю, учителю зп, когда в инете дети сами все узнают или друг у друга, кто такое блоггинг, хайп, пиарить, мерч, туса, пати и хардкор, только хардкор.

ss
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(Leon Trotsky! казахстан переход на латиницу) на ютубе! всё сказал! великий и могучий уже в Украине даже не пользуются, он прав!

§ Горожанин_kst
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это полный 3,14здец, а не учёба!
Чего добивается государство такими "стандартами образования"?!
Придётся покупать учебники российские, договариваться с учителем, и подпольно заниматься!С явками и паролями учиться теперь нашим детям на положении нелегальных учеников?! Позорище! Дожили...
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