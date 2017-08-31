Тимур Сулейменов:

Потому что мы говорили и видим, что уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания, то есть он "приплыл".

Тимур Сулейменов:

в Евросоюзе положительные новости по росту экономики, безработицы и так далее

Тимур Сулейменов:

чтобы не быть чересчур оптимистичнымии не закладывать неисполнимые вещи по доходам бюджета, расходам, по дефициту, мы всегда используем консервативный подход