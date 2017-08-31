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≡ Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор 34-летнему Рустаму УТЕПОВУ огласили сегодня, 31 августа, в Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.
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Медный
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Что по сути сказать то хотел? :lol:

Бывалый
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Преступник, избивая или пытая жертву, осознает, что причиняет мучительную смерть.

Это тебе сам преступник сказал об этом, или ты сам придумал как обычно?
У тебя ни разу в жизни планка не падала от ярости?
Ты сильно осознаешь чего-то в такие моменты?
Теоретик диванный...

ди
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда человеку выдавливают глаза, бьют ножом, на думаю, что она молча все это переносила, кричала, а ему видимо это нравилось, ведь все эти действия были сделаны не одномоментно, а в течение приличного промежутка времени, как же это не жестокость, это садизм чистой воды. фашисты так молодогвардейцев пытали, если уж на то пошло

§ Обликоморале
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3673
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
У тебя ни разу в жизни планка не падала от ярости?

До такой степени не падала.
Цитата:
Бывалый:
Ты сильно осознаешь чего-то в такие моменты?

Осознаю, в отличие от тебя.
Что за привычка у тебя по себе судить то, планктон ты наш офисный?
Да и он, судя по его рассказу, осознавал что творил.

[Исправлено: Обликоморале, 31.08.2017 - 16:05]
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ди
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если планка так падает , лечиться надо...
что будет если мы все будем такие несдержанные, глаза друг другу выдавливать, ища оправдния-планка упала. это диагноз
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