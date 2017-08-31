Горожанин_kst Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6112





(Полноправные пользователи) Сообщений: 801

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:19 Цитата: Обликоморале:



Заметь, у них, в их дерьмократии, и памятники из дер...стекловолона что ли? И это в самой богатой стране мира, на пупе Земли практически?!Тьфу!Срамота!