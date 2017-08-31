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§ NG.kz
Украденное в США оружие частично куплено через eBay в Казахстан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со складов военной базы в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, были украдены вооружение и оборудование на общую сумму более $1 млн, сообщает AP. Позже украденное было реализовано на черном рынке, часть ушла иностранным покупателям через eBay.
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декаданс
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...




Отправлено: 31.08.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и всего то?на 1 млн?че так мало?надо было больше...отстегнули бы пару лямов следователю или судье и дело бы закрыли...за отсутвие состава преступления.. :lol:

§ 74
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 31.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27664
На российско-казахстанской границе в Троицком районе задержана крупная партия холодного оружия, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Пограничники подозревают, что как минимум 15 из 24 импортных ножей относятся к классу боевых — такие изделия состоят на вооружении армий стран-участников НАТО.

По данным пресс-службы регионального ПУ ФСБ, подозрительная находка была сделана на пункте пропуска Бугристое, в ходе осмотра грузовика, перевозившего почту из Алматы в Челябинск. В числе других посылок пограничники обнаружили партию из 24 ножей и четырех телескопических дубинок. Часть клинков по виду походят на американские боевые ножи «Ка-бар» — такими с 1942 года вооружен корпус морской пехоты США. При этом ножи и дубинки перевозились без всяких сопроводительных документов, как обычная посылка.

Оружие изъято и направлено на экспертизу, по итогам исследования будет принято процессуальное решение.

https://www.znak.com/2017-08-25/pogranichniki_zaderzhali_v_troickom_rayone_posylku_s_partiey_holodnogo_oruzhiya
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§ Volonter
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 31.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю бОльшая часть оружия сейчас на Украине...
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Раман
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...




Отправлено: 31.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Думаю бОльшая часть оружия сейчас на Украине...

Актюбинск тоже не надо сбрасывать со счетов.
Их там наверное не всех отловили...

Бывалый
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...




Отправлено: 31.08.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Думаю бОльшая часть оружия сейчас на Украине...

А доблестные таможенно-пограничные органы США нечаянно прохлопали ушами тот факт, что левое оружие пересекло границу их страны ))))

декаданс
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...




Отправлено: 31.08.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Актюбинск тоже не надо сбрасывать со счетов.
Их там наверное не всех отловили...

..а кто у нас кого ловит?у нас ловят только тогда,когда ментов начинают валить...до этого никто и пальцем не пошевелит... :lol:

декаданс
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...




Отправлено: 31.08.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хищения, предположительно, проходили в период с 2013 по 2016 год. По данным командования специальных расследований сухопутных войск США, в это время военные и гражданские лица неоднократно встречались для передачи денег и снаряжения.


В среду по данному делу прошли слушания в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Главным обвиняемым проходит Джон Робертс, который обвиняется в мошенничестве, сговоре с целью кражи и продажи государственной собственности и нарушении закона о контроле за экспортом вооружений. Как отмечает агентство, предположительно, он участвовал в перепродаже украденного с базы Форт-Кемпбелл военного сражения, в том числе автоматов, деталей от оружия, бронежилетов, оружейных прицелов, шлемов и медицинского оборудования.

Как заявил в суде один из бывших «бизнес-партнеров» Робертса, Кори Уилсон, они находили военных, продаваших предметы с базы через частные объявления или Facebook, а затем пытались купить у них более дорогое снаряжение.

По его словам, полученное таким образом вооружение впоследствии пересылалось покупателям в России, Китае, Мексике, Казахстане, Украине, Гонконге. По этому делу также проходят шесть военнослужащих, заключивших сделку со следствием.

§ Нурбанчик
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1826
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 31.08.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А доблестные таможенно-пограничные органы США нечаянно прохлопали ушами тот факт, что левое оружие пересекло границу их страны ))))

А кто этим, с твоих слов, таможенно-пограничным органам США, даст право проверять грузовой военный самолёт загрузку которого производят на военной базе США внутри США, и этот самолёт выполняет свой плановый рейс на военную базу США в Афганистане?

При этом на военные базы США в Афганистане прилетают самолёты не только из США, раньше например прилетали в Афганистан из киргизского Манаса - это к тому, что соответственно из Афганистана, это оружие могло попасть в принципе куда угодно, вот как раз здесь и должны были сработать госорганы стран куда это оружие "прилетит" или "доберется по земле" из Афганистана.

Ты хоть думай, когда пишешь. :-o

Вот, те же американцы, умудрились осенью прошлого года заключить контракт с Украиной на более полумиллиона долларов по поставке якобы американских гранатомётов, а на деле эти гранатомёты являются модернизированными клонами советского многоразового ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7. Украина борется со всем советским, а пользуется советской военной техникой. Про чисто "американские" гранатомёты здесь.

[Исправлено: Нурбанчик, 31.08.2017 - 15:17]
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Бывалый
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...




Отправлено: 31.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

То есть оружие армии в США - ценность неподотчетная?
Как бы написано-то что украли со складов, то есть у военных, а не военные.

§ Нурбанчик
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1826
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 31.08.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Как бы написано-то что украли со складов, то есть у военных, а не военные.


Цитата:
НГ:
В суде участвовавшие в преступлении шесть солдат и их бизнес-партнер пошли на сделку и дали показания.

Солдаты это не военные? А черный рынок оружия, это типа базара на Наримановке?

Вариантов поставки нелегального оружия, к сожалению, не мало.
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