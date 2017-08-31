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§ NG.kz
Камчатка-2017. Часть первая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Июль. Сезон отпусков. Улицы городов пустеют, оставляя асфальт солнцу. Пробки редеют. Потенциальные отдыхающие видят во снах пляжные зонтики, пальмы, ривьеры, лазурные моря и ключи от квартиры или отеля в каком-нибудь Краснодарском крае с видом на море. Им совсем не по пути с параллельными снами, где пропахшие дымом палатки, вездеходы, горные ботинки, вгрызающиеся в породу.
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§ Змея Подколодная
Re: Камчатка-2017. Часть первая
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.08.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огромное спасибо за статью и фото!!! )))
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* лимон
Re: Камчатка-2017. Часть первая
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на 4 фото снизу девочка или мальчик? бюджет поездки не озвучен, полагаю подобный туристический "поход" большинству туристов из РФ просто не подъемен
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