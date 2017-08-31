NG.kz Камчатка-2017. Часть первая



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:14 Июль. Сезон отпусков. Улицы городов пустеют, оставляя асфальт солнцу. Пробки редеют. Потенциальные отдыхающие видят во снах пляжные зонтики, пальмы, ривьеры, лазурные моря и ключи от квартиры или отеля в каком-нибудь Краснодарском крае с видом на море. Им совсем не по пути с параллельными снами, где пропахшие дымом палатки, вездеходы, горные ботинки, вгрызающиеся в породу.

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