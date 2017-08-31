Цитата: Непонятно – с какой целью? Вроде это не учебник географии.

Похоже у нее посредственное отношение к русскому языку, вот и прокрастинирует на другие темы.

Цитата: хотела расширить кругозор детей и их креативное мышление.

вот это и есть прокрастинация, и ничего не надо делать по прямым обязанностям. Давайте учитель математики поучит нас разбираться в современном кино, сколько стоит, сборы, доходы звезд шоу бизнеса и их влияние на фэшн индустрию и пр. В таком случае, зачем платить такому составителю, учителю зп, когда в инете дети сами все узнают или друг у друга, кто такое блоггинг, хайп, пиарить, мерч, туса, пати и хардкор, только хардкор.