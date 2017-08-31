перепил мастер Re: Неведомо что или кто? #21







Отправлено: - 12:37 Цитата: yudjin:

предназначение сей скульптуры - цветочница.

заврался "ваш" скульптор. Свинья не может быть цветочницей (пусти козла в огород, да и свинья то же самое). У фигуры явное прямохождение на задних конечностях, поэтому сидит на пне как человек. Соски не на животе, а как у человека их два и они на груди. Конечность обхватывает и держит чашу как человек, пусть искусственно и тремя когтями. Это мутировавшая свинья; либо аллегорическое сравнение с падшим человеком, женщиной, на фоне употребления из чаши неведомого напитка, доставляющего этой скотине выразимое удовольствие, которым она отдает "должное" чаще, подняв ее в тостующем жесте; либо это зооморфный демон, образ которого можно легко списать с мифологии или найти в религии. Где тут образ цветочника?