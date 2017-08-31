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≡ Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это я про себя. Недавно была на двух подряд мероприятиях, посвященных внедрению обязательного социального медицинского страхования. И слушая в очередной раз разъяснения о том, как кто и сколько должен платить в этот фонд, взяла и выключила в себе журналиста. А включила просто работающего человека.
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Олжас
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 13:17
Комментарий удален модератором.

Зухра
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 13:22
Комментарий удален модератором.

Читатель
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая НГ,выясните,пожалуйста, где наши соц отчисления,которые оплачиваются юр.лицами и ИП на ИНН налогоплательщиков-уже много лет? можно ли посмотреть лицевой счет по ИНН

LOL
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
, а не ноют в интернетах о

ты тогда вообще без зарплаты :lol:
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