/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вопрос в сфере ведения Национального банка, а на самом деле, наверное, в сфере ведения рынка. Потому что мы говорили и видим, что уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания, то есть он "приплыл". Мы не таргетируем курс, таргетируется инфляция и соответственно рыночные силы определяют соотношение нашего тенге к любой из иностранных валют", - сказал Сулейменов на брифинге в правительстве.
Читать новость

ди
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сказал и ... как будто ничего не сказал...

§ 74
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 31.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто расшифрует этот.... ну в общем пояснит..
Профайл

Маркс
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Сулейменов:
Потому что мы говорили и видим, что уже два года как тенге находится в режиме свободного плавания, то есть он "приплыл".

Конечная остановка. Все должны покинуть корабль.

Цитата:
Тимур Сулейменов:
в Евросоюзе положительные новости по росту экономики, безработицы и так далее

Положительные новости по росту безработицы - это как? У нас таких положительных новостей гораздо больше, но тенге чего-то не растет.

Цитата:
Тимур Сулейменов:
чтобы не быть чересчур оптимистичнымии не закладывать неисполнимые вещи по доходам бюджета, расходам, по дефициту, мы всегда используем консервативный подход

Вокруг нас наоборот одни оптимисты, все только и делают, что радостно дуют финансовые пузыри и обувают лохов и только у нас консервативный подход и сплошные потери.

§ Обликоморале
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3669
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
кто расшифрует этот

Короче, к Новому Году.
Ждем бакс 340-350.
Рупь от 7 до 8.
Если ничего экстраординарного в мире не случится.
Профайл

Читатель 1
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он сказал слово "приплыл"??))) Да! Точно тенге "ПРИПЛЫЛ")). И что тут объяснять? - сплошная "вода", - вывод: вам никто ничего не гарантирует, куда кривая выведет, туда и выведет - вот и весь итог!
(как всегда надёжное хранение: золото, бриллианты, доллар, евро)

Маркс
Re: Сулейменов прокомментировал колебания рубля и евро




Отправлено: 31.08.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Сулейменов:
то есть мы должны к этому привыкнуть, что нужно теперь не мерить не днями, неделями, а месяц брать

То есть мы привыкли, что доллар скакал каждый день, а теперь скакать будет раз в месяц, но перед зарплатой. Ну что сказать - стабилизировали экономику, теперь главное - привыкнуть к этому.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, Volonter

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 197
Пользователей: 2
Всего: 199

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх