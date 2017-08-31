Бывалый Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по... #7







Отправлено: - 13:50 О.

Очередные ниасилившие и выдернувшие из контекста?

Поди тема урока там "стили речи"?

Вот цитатка из учебника по русскому языку моих лет обучения по этой теме:

"Прочитайте статью 60 Конституции СССР. Докажите что она написана в официально-деловом стиле (прим. мое - мамой клянусь! как по другому доказать - хз). Как вы понимаете свои обязанности перед страной, Коммунистической партией, народом? Напишите об этом."

И ведь еще и написать надо было об этом, в качестве ДЗ....

Чо эти мамочки не возмущались тогда подобными текстами в учебнике по русскому языку?