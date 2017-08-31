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§ NG.kz
Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по русскому языку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влияет ли ландшафт на характер и как защитить бездомных? Вопросы из учебника русского языка всё чаще заставляют родителей удивляться.
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§ amduscias
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6160
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русскоязычным, которые хотят, чтобы их дети имели возможность быть кем-либо ещё, кроме подметальщиков улиц и подборщиков говна на фермах, пришло время хватать своих чад и рвать когти из этой страны. После такого курса русского языка, не то что в ВУЗ, в технарь не поступишь.
Образование давно уже валяется под забором с бомжеватым видом и бланшем под глазом. Но чтобы так его добивали... Кирпичом по морде прям...

[Исправлено: amduscias, 31.08.2017 - 13:22]
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§ drakon
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11795
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы мне-этот учебник.
А то до сих пор -не могу
Кришноты -делать... :lol: :lol: :-o :oops:
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Медный
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное у всех составителей подобных учебников не совсем нормально с ритическим мышлением.
приведу просто аналогию-вопрос: почему всю дорогу до нынешнего момента изучали литературный русский, казахский и прочие языки, а не язык обиходный, феню, матерный? Ответы в комментариях.
я почему то знаю это а составители подобных учебников нет. Стоило бы проверить их на вменяемость, а также провести переаттестацию с проверкой дипломов :lol:

§ Victor Yang
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9176
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А то до сих пор -не могу
Кришноты -делать...

[video]http://youtu.be/lAcgGD4cL00[/video]

[Исправлено: Victor Yang, 31.08.2017 - 13:39]
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§ drakon
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11795
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
[video]http://youtu.be/lAcgGD4cL00[/video]

Учите,учите вы меня друзья - ничего не получается.
Мне бы... Учебник... :-o
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Тата
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя... Читала и сразу вспомнила, как наши учителя, ещё советской закалки и, опять-таки, по советским учебникам, муштровали нас по приобретению знаний в богатом и могучем русском языке. Теперь, в современных учебниках, русский язык явно будет не "богат и могуч". Боюсь предположить, что по литературе за изменения внесут и что дети будут читать

Бывалый
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О.
Очередные ниасилившие и выдернувшие из контекста?
Поди тема урока там "стили речи"?
Вот цитатка из учебника по русскому языку моих лет обучения по этой теме:
"Прочитайте статью 60 Конституции СССР. Докажите что она написана в официально-деловом стиле (прим. мое - мамой клянусь! как по другому доказать - хз). Как вы понимаете свои обязанности перед страной, Коммунистической партией, народом? Напишите об этом."
И ведь еще и написать надо было об этом, в качестве ДЗ....
Чо эти мамочки не возмущались тогда подобными текстами в учебнике по русскому языку?

§ Обликоморале
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3669
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Прочитайте статью 60 Конституции СССР.

Да нет, это не в учебнике по русскому языку было, а в " Обществознание"
Обществознание — комплекс дисциплин, формирующих объемную картину социального мира и закономерности существования общества в целом. Изучение этого предмета в школе построено на знакомстве с основами философии, социологии, политологии, правоведения, экономики.
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§ vbn
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 31.08.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно предсказуемо.
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Читатель 1
Re: Родители семиклассников раскритиковали новый учебник по...




Отправлено: 31.08.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем дальше, тем "смешнее"
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