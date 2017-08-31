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≡ Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29458
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор 34-летнему Рустаму УТЕПОВУ огласили сегодня, 31 августа, в Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.
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Ағашқа
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда Айнура отказала, Утепов, который, по его словам, всегда восхищался глазами любимой, выдавил их пальцами. После чего надел на ослепшую девушку темные очки и отвез ее к себе домой
это разве НЕ жестокость??? это проявление любви??? Цитата:
Однако при вынесении приговора судья Алтынай Сагиндыкова переквалифицировала обвинение на ст. 106 ч. 1, решив, что особой жестокости в действиях Утепова не было.
как то странно, судья посмотрел...на данные действия Утепова... :-x

ди
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...особой жестокости не усмотрели.. то есть надо было еще на куски порубить???

§ antonK
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 758
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 31.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
  (..) решив, что особой жестокости в действиях Утепова не было.


действительно, какая жестокость, ну выдавил глаза, ну потыкал ножом в бок, ну задушил, это ведь все от любви, а не из за жестокости.
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пэтриот
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно хоть 13 лет дали У меня знакомый свою жену запинал полгода посидел в СИЗО и вышел на свободу якобы за примирением сторон . Сами же родственники примирились жены. Дочке год как исполнился.
Я был в шоке особенно от родителей жены

999
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:57
Комментарий удален модератором.

* Volonter
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 31.08.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
особой жестокости в действиях Утепова не было
что за бред... Да здравствует наш суд...
Профайл

"судью на мыло"
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пожизненно надо, как то подозрительно все, по мне так это маньяк чистой воды и среди людей ему не место. Особой жестокости не увидели, ну ну, родственникам надо на обжалование приговора подать

Никола
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнишь, ты вчера мне сказала, будто я
Ненавистен для тебя стал вдруг?
Помнишь ли тот миг, как в объятиях моих
Ощутила, как расстроен твой друг?
(с) Король и Шут "Мария"

Бывалый
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чо разорались?
Не было никакой особой жестокости.
Жестокость - да, была, а особой - не было.
Не истязал же он ее.
А то что выдавил глаза - да мало ли что нахлынуло...
Чувства - странная штука.
Если человек неуравновешен, то запросто планка может упасть и привет, не отдает отчета своим действиям.
Всякое бывает.
Думаю что судье и участникам процесса виднее, чем диванным икспердам...

[Исправлено: Gljuk, 31.08.2017 - 13:02]

ди
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...только этих судей сажают периодически, дальновидных..

Медный
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Проверься пожалуйста на адекватность.
Убийство в состаянии аффекта это одно, нахлынуло ножик воткнул и всё.
Здесь я лично подобного не наблюдаю.
Здесь к убийству вели действия лишения зрения, ножевое ранение, удушение. Это не особая жестокость?
Цитата:
Понятие особой жестокости является оценочным.Под особой жестокостью следует понимать предшествующее убийству или сопровождающееего умышленное действие (бездействие), не обязательное для причинения смерти человеку и состоящее в причинении потерпевшему или его близким дополнительных физических или психических особых страданий

Белокуров О.В. Квалификация убийства. - 2004.

ди
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то вы сами себе противеречите

Бывалый
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Здесь я лично подобного не наблюдаю.

Ты здесь вообще ничего наблюдать не можешь.
Потому что ты не был ни на преступлении, ни даже на месте преступления, ни даже слова вживую не слышал от участников процесса.
Так что твое мнение тут очень ценно для суда.
Цитата:
Медный:
умышленное

Вот ты прочитал, и тут же нифига не понял.
С чего ты взял что он ей глаза выдавливал и ножичком тыкал в нее умышленно и ради причинения ей страданий?
У него, как я понимаю, перемкнуло, и он это сделал.
О чем он напрямую и говорит.
А ты тут чушь пороть начинаешь цитатами того, что, прочитав, сам не понимаешь.

[Исправлено: Gljuk, 31.08.2017 - 14:38]

§ Обликоморале
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3669
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Жестокость - да, была, а особой - не было.

Преступник, избивая или пытая жертву, осознает, что причиняет мучительную смерть. Иными словами, убийца, совершающий преступление с особой жестокости, стремится заставить потерпевшего страдать перед смертью.
Под особой жестокостью понимается совершение холоднокровного убийства. Преступник получает наслаждение от того, что жертва мучается и медленно умирает.
Чаще всего такие убийства предваряют пытки, избиение, сексуальное насилие и т.д.
Способ убийства, связанный с нанесением большого количества повреждений, чаще всего дает повод для квалификации преступления как особо жестокого. Однако не редко такое убийство с особой жестокостью можно перепутать с действиями в состоянии аффекта.
Что Бывалый и пытается нам впарить.
Хотя в тоже время налицо, большинство описанных выше им деяний.
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