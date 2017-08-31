Когда Айнура отказала, Утепов, который, по его словам, всегда восхищался глазами любимой, выдавил их пальцами. После чего надел на ослепшую девушку темные очки и отвез ее к себе домой

Однако при вынесении приговора судья Алтынай Сагиндыкова переквалифицировала обвинение на ст. 106 ч. 1, решив, что особой жестокости в действиях Утепова не было.