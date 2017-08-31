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§ NG.kz
Неведомо что или кто?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29454
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе дома по Аль Фараби (за магазином "Хороший") на детской площадке воздвигли некую скульптуру. Неведомый доселе зверь. Трудно предположить чем руководствовался скульптор, но детям трудно объяснить кого изобразили.
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ужас на улице
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно, то мне эта свинья напоминает женщину, на почве алкоголизма запустившую себя как женщину и человека и вот так вот пирующая с чашкой пойла. Это определенно не должно стоять и близко не только у дет.площадки, но и в общественно месте. Только в музее деградации или у наркодиспансера.

§ Victor Yang
Re: Неведомо что или кто?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9175
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
нету телевидения, ни местного ни зарубежного, все в ентернетах итих смотрю...

Аналогично, да и многие так. И меня очень веселят новости о достижениях казахстанского телевидения в наше время.
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§ yudjin
Re: Неведомо что или кто?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4751
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как передача называется?

В ладу с природой.
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§ Shegendalf
Re: Неведомо что или кто?
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 31.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего тут непонятного? Выбирайте:
1) Олимпиский Котобаб
2) Монумент памяти чиновничьей чести
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Гость
Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 12:25
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* drakon
Re: Неведомо что или кто?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11791
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
а может быть корова...охохохохо

А может быть собака,а может... :lol:
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Гость
Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 12:37
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