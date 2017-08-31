ужас на улице Re: Неведомо что или кто? #15







Отправлено: - 11:45 Если честно, то мне эта свинья напоминает женщину, на почве алкоголизма запустившую себя как женщину и человека и вот так вот пирующая с чашкой пойла. Это определенно не должно стоять и близко не только у дет.площадки, но и в общественно месте. Только в музее деградации или у наркодиспансера.