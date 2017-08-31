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§ NG.kz
Украденное в США оружие частично куплено через eBay в Казахстан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29454
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со складов военной базы в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, были украдены вооружение и оборудование на общую сумму более $1 млн, сообщает AP. Позже украденное было реализовано на черном рынке, часть ушла иностранным покупателям через eBay.
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декаданс
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...




Отправлено: 31.08.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и всего то?на 1 млн?че так мало?надо было больше...отстегнули бы пару лямов следователю или судье и дело бы закрыли...за отсутвие состава преступления.. :lol:

§ 74
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4284
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 31.08.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27664
На российско-казахстанской границе в Троицком районе задержана крупная партия холодного оружия, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Пограничники подозревают, что как минимум 15 из 24 импортных ножей относятся к классу боевых — такие изделия состоят на вооружении армий стран-участников НАТО.

По данным пресс-службы регионального ПУ ФСБ, подозрительная находка была сделана на пункте пропуска Бугристое, в ходе осмотра грузовика, перевозившего почту из Алматы в Челябинск. В числе других посылок пограничники обнаружили партию из 24 ножей и четырех телескопических дубинок. Часть клинков по виду походят на американские боевые ножи «Ка-бар» — такими с 1942 года вооружен корпус морской пехоты США. При этом ножи и дубинки перевозились без всяких сопроводительных документов, как обычная посылка.

Оружие изъято и направлено на экспертизу, по итогам исследования будет принято процессуальное решение.

https://www.znak.com/2017-08-25/pogranichniki_zaderzhali_v_troickom_rayone_posylku_s_partiey_holodnogo_oruzhiya
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§ Volonter
Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 31.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю бОльшая часть оружия сейчас на Украине...
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Гость
Украденное в США оружие частично куплено через eBay в Казахстан




Отправлено: 31.08.17 - 12:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Украденное в США оружие частично куплено через eBay в Казахстан




Отправлено: 31.08.17 - 12:46
Комментарий проходит проверку.
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