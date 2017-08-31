74 Re: Украденное в США оружие частично куплено через eBay в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4284

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27664

На российско-казахстанской границе в Троицком районе задержана крупная партия холодного оружия, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области. Пограничники подозревают, что как минимум 15 из 24 импортных ножей относятся к классу боевых — такие изделия состоят на вооружении армий стран-участников НАТО.



По данным пресс-службы регионального ПУ ФСБ, подозрительная находка была сделана на пункте пропуска Бугристое, в ходе осмотра грузовика, перевозившего почту из Алматы в Челябинск. В числе других посылок пограничники обнаружили партию из 24 ножей и четырех телескопических дубинок. Часть клинков по виду походят на американские боевые ножи «Ка-бар» — такими с 1942 года вооружен корпус морской пехоты США. При этом ножи и дубинки перевозились без всяких сопроводительных документов, как обычная посылка.



Оружие изъято и направлено на экспертизу, по итогам исследования будет принято процессуальное решение.



https://www.znak.com/2017-08-25/pogranichniki_zaderzhali_v_troickom_rayone_posylku_s_partiey_holodnogo_oruzhiya