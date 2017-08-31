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≡ Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29454
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это я про себя. Недавно была на двух подряд мероприятиях, посвященных внедрению обязательного социального медицинского страхования. И слушая в очередной раз разъяснения о том, как кто и сколько должен платить в этот фонд, взяла и выключила в себе журналиста. А включила просто работающего человека.
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Кз
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Платить должны. За границей очень дорогое лечение

§ vbn
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 858
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 31.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кз:
Платить должны. За границей очень дорогое лечение

Суть в чем?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9175
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кз:
За границей

За границей (в Германии, например), если ы посещаешь фитнес, йогу или бассейн - в конце года возвращают стоимость или часть стоимости абонемента. Вот это и есть стимулирование здорового образа жизни. При нашей системе ОМС, выгоднее будет назначить минимальный оклад, а остальную часть выплачивать "в конверте".
Профайл

Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но для тех, кто болеет редко, это бесконечные взносы в пользу других
И это правильно.
Это взято из принципа немецкой страховой медицины.
Провозглашен сей принцип еще Бисмарком.
Цитата:
В чем принципиальная разница?

В том, что КОМУ при нарушении протокола все равно оплачивал медучреждению за лечение, хоть оно и нарушало протокол, а фонд такое оплачивать не будет и врач поработает забесплатно, если накосячил. Как только ему надоест бесплатно работать - начнет работать правильно.
Цитата:
На мой взгляд, новый формат страхования не только не стимулирует конкретного, отдельно взятого человека заботиться о здоровье, но даже наоборот.
С чего вдруг?
Там вообще-то много мотивирующего вести ЗОЖ предусмотрено, чего вы пока не видите.
Просто все эти плюшки за ЗОЖ будут не сразу, а только когда фонд накопит финансовую подушку для их осуществления (хотя как биртанов лихо порезал финисточники медстраха - теперь большой вопрос накопит ли вообще фонд подушку).

Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
При нашей системе ОМС, выгоднее будет назначить минимальный оклад, а остальную часть выплачивать "в конверте".

)))))
Во-о-о-т...
Догадливый.
Это для начала.
А теперь подумай - кому начнут назначать этот минимальный оклад у кого даже он сейчас не назначен? ))))

Марк Стаканыч
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
За границей (в Германии, например), если ы посещаешь фитнес, йогу или бассейн - в конце года возвращают стоимость или часть стоимости абонемента

За границей зарплаты в 2000 евро ,в среднем.
И это при сопоставимом уровне стоимости жизни и цен.
От где собака зарыта.

кустанаец
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кз:
Платить должны. За границей очень дорогое лечение


да.
за границей.
лечат и здоровых.
вы не знали?
что у вас болит?
живот.
срочно на операцию.
а может клизму.
нет только операция.
на мозге.

§ Victor Yang
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9175
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А теперь подумай - кому начнут назначать этот минимальный оклад у кого даже он сейчас не назначен?

А ты с другой стороны посмотри - Можно и снизить оклад до минимального, а остальное в конверте выплачивать. И таких будет больше.
Профайл

Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
За границей зарплаты в 2000 евро ,в среднем.
И это при сопоставимом уровне стоимости жизни и цен.

За границей пашут как кони с утра и до вечера не подымая головы, а не ноют в интернетах о том как все вокруг плохо.
От того и зарплаты такие.
От где собака зарыта.

Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно и снизить оклад до минимального, а остальное в конверте выплачивать

Конечно можно.
Только вот закавыка: налоговая нагрянет и натянет ))))
У налоговой дрессированные совы ухают на такие случаи, в системе оценки рисков живут они ))))

андрей 117
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот тут всё про Европу да про Европу.Норвегия была просто так сказать рыбацкой страной.в 1969 году нашли нефть.сейчас это самая богатая страна Европы и не только.зарплата 5000-6000 евро.да все у них дорого .но есть возможность ездить в ту же Германию или Францию отдыхать.да с такими зарплатами хоть куда едь.при том население 50 000 000.у нас 25 лет качают нефть население 17-18 миллионов и за все платим сами.

ген
Re: Галина КАТКОВА: Единица - вздор, единица - ноль




Отправлено: 31.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Конечно можно.
Только вот закавыка: налоговая нагрянет и натянет ))))
У налоговой дрессированные совы ухают на такие случаи, в системе оценки рисков живут они ))))

Вы смотрю молодой человек прям во всем "разбираетесь". И как колеса крутить и как налоговая работает. Снимите розовые очки и идите поработайте сами.Пока в нашем государстве есть трайбализм, коррупция , Саке, Баке никто никого не натянет. Натянули вон иволгу за недостачу? Или кто ответил за деньги пенсионного фонда? Один звонок с Астаны остудит любую дрессированную сову. Вон под боком магазин в котором чеки не пробивают , и ни не пострадал
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