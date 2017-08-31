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≡ Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29454
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор 34-летнему Рустаму УТЕПОВУ огласили сегодня, 31 августа, в Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.
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Ағашқа
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда Айнура отказала, Утепов, который, по его словам, всегда восхищался глазами любимой, выдавил их пальцами. После чего надел на ослепшую девушку темные очки и отвез ее к себе домой
это разве НЕ жестокость??? это проявление любви??? Цитата:
Однако при вынесении приговора судья Алтынай Сагиндыкова переквалифицировала обвинение на ст. 106 ч. 1, решив, что особой жестокости в действиях Утепова не было.
как то странно, судья посмотрел...на данные действия Утепова... :-x

ди
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...особой жестокости не усмотрели.. то есть надо было еще на куски порубить???

§ antonK
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 758
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 31.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
  (..) решив, что особой жестокости в действиях Утепова не было.


действительно, какая жестокость, ну выдавил глаза, ну потыкал ножом в бок, ну задушил, это ведь все от любви, а не из за жестокости.
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пэтриот
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно хоть 13 лет дали У меня знакомый свою жену запинал полгода посидел в СИЗО и вышел на свободу якобы за примирением сторон . Сами же родственники примирились жены. Дочке год как исполнился.
Я был в шоке особенно от родителей жены

999
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...




Отправлено: 31.08.17 - 11:57
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 31.08.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
особой жестокости в действиях Утепова не было
что за бред... Да здравствует наш суд...
Профайл

Гость
Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы




Отправлено: 31.08.17 - 12:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы




Отправлено: 31.08.17 - 12:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жителя Мендыкаринского района, который выдавил сожительнице глаза и убил ее, приговорили к 13 годам лишения свободы




Отправлено: 31.08.17 - 12:44
Комментарий проходит проверку.
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