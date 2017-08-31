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§ NG.kz
Неведомо что или кто?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29451
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе дома по Аль Фараби (за магазином "Хороший") на детской площадке воздвигли некую скульптуру. Неведомый доселе зверь. Трудно предположить чем руководствовался скульптор, но детям трудно объяснить кого изобразили.
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§ antonK
Re: Неведомо что или кто?
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 31.08.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с середины или даже начала лета ОНО там стоит. Там ведь мастерская напротив, спросили бы у авторов.
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§ самый умный
Re: Неведомо что или кто?
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 31.08.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая-то помесь Хрюши, Степашки и тети Тани получилась :-)
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Гость
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это часом не эта мастерская которая в центральном сквере, возле аквапарка свои уродства расставила?

§ Горожанин_kst
Re: Неведомо что или кто?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.08.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это трэш!!!
Самые драйвовые арт-хаусные скульпторы позеленеют от зависти при виде такого полёта вдохновения костанайских Дали.
Кто-нить в городе смотрит за тем что такие художники самовольно во дворах ставят? А если они дерзнут в следующий раз на авторскую трактовку образа мужского и женского начал? Детей жалко.

[Исправлено: Горожанин_kst, 31.08.2017 - 10:51]
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Медный
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они там нюхают и колят?

ди
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это видимо с того мультфильма пластилинового, ... а может быть корова...охохохохо

продвинутый
Re: Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что в этом плохого то? сказочный персонаж или мифический и детки рады на фото и даже Вас, Лариса, это задело. Ведь не фоткаете и потом комментируете же помойки например, покосившийся забор, неправильно припаркованные авто, курящих студентов по помойкам и подъездам, ан нет на творчество потянуло!))) это же супер

Гость
Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 10:34
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: Неведомо что или кто?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9172
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
продвинутый:
сказочный персонаж или мифический

Интересно узнать - В какой сказке есть свинья с женской грудью?
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Гость
Неведомо что или кто?




Отправлено: 31.08.17 - 10:52
Комментарий проходит проверку.
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