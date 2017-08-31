продвинутый Re: Неведомо что или кто? #7







Отправлено: - 10:31 а что в этом плохого то? сказочный персонаж или мифический и детки рады на фото и даже Вас, Лариса, это задело. Ведь не фоткаете и потом комментируете же помойки например, покосившийся забор, неправильно припаркованные авто, курящих студентов по помойкам и подъездам, ан нет на творчество потянуло!))) это же супер