|Цитата:
Но для тех, кто болеет редко, это бесконечные взносы в пользу другихИ это правильно.
Это взято из принципа немецкой страховой медицины.
Провозглашен сей принцип еще Бисмарком.
Цитата:
В чем принципиальная разница?
В том, что КОМУ при нарушении протокола все равно оплачивал медучреждению за лечение, хоть оно и нарушало протокол, а фонд такое оплачивать не будет и врач поработает забесплатно, если накосячил. Как только ему надоест бесплатно работать - начнет работать правильно.
Цитата:
На мой взгляд, новый формат страхования не только не стимулирует конкретного, отдельно взятого человека заботиться о здоровье, но даже наоборот.С чего вдруг?
Там вообще-то много мотивирующего вести ЗОЖ предусмотрено, чего вы пока не видите.
Просто все эти плюшки за ЗОЖ будут не сразу, а только когда фонд накопит финансовую подушку для их осуществления (хотя как биртанов лихо порезал финисточники медстраха - теперь большой вопрос накопит ли вообще фонд подушку).