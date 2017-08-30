NG.kz На дороге утром рано повстречались два Камаза



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 03:57 Сегодня утром произошло ДТП с участием двух Камазов на улице Киевской.Водитель камаза длиномер Карагандинец решил развернутся посреди улицы и не рассчитал свои силы.

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