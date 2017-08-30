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§ NG.kz
На дороге утром рано повстречались два Камаза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29451
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром произошло ДТП с участием двух Камазов на улице Киевской.Водитель камаза длиномер Карагандинец решил развернутся посреди улицы и не рассчитал свои силы.
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§ bgb
Re: На дороге утром рано повстречались два Камаза
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.08.17 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В результате чего в него вьехал другой Камаз на полной скорости.

другому камазу так и надо!
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§ самый умный
Re: На дороге утром рано повстречались два Камаза
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 31.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
другому камазу так и надо!


Да вообще давно пора запретить эти камазы!!! 8-)
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§ Сергей_я
Re: На дороге утром рано повстречались два Камаза
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2108
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 31.08.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Да вообще давно пора запретить эти камазы!!!

ага, зерно на лошадях возить
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