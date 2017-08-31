Цитата: Но для тех, кто болеет редко, это бесконечные взносы в пользу других И это правильно.

Это взято из принципа немецкой страховой медицины.

Провозглашен сей принцип еще Бисмарком.

Цитата: В чем принципиальная разница?

В том, что КОМУ при нарушении протокола все равно оплачивал медучреждению за лечение, хоть оно и нарушало протокол, а фонд такое оплачивать не будет и врач поработает забесплатно, если накосячил. Как только ему надоест бесплатно работать - начнет работать правильно.

Цитата: На мой взгляд, новый формат страхования не только не стимулирует конкретного, отдельно взятого человека заботиться о здоровье, но даже наоборот. С чего вдруг?

Там вообще-то много мотивирующего вести ЗОЖ предусмотрено, чего вы пока не видите.

Просто все эти плюшки за ЗОЖ будут не сразу, а только когда фонд накопит финансовую подушку для их осуществления (хотя как биртанов лихо порезал финисточники медстраха - теперь большой вопрос накопит ли вообще фонд подушку).