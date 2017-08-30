Гость Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6097







Отправлено: - 23:54 Эх, Валя!

Люблю я пышное природы увяданье, в багрянец и золото одету листву...

Нифига я осень не люблю. Грязь слякоть и сырость.

Я лето люблю.

И кстати, на счёт уважения. Интересно, почему я обязан кого то авансом уважать. Нифига это фигня. Никого я не уважаю. Вернее уважаю тех кого знаю, кто достоин, кого я люблю и тех, кого я уважаю.

А тех кто уважаемый, так скаать, с чужих слов, я их не. Уважаю.

Так, что уважаемый, вот такая история.

