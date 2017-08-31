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§ NG.kz
Что же делать с игроманом?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29446
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите, пожалуйста, как ограничить в правах работающего члена семьи (мужа), который подсел на тотализатор и игры. Как законно его жене сделать так, чтобы банки не выдавали ему кредиты? Как семье поставить игромана на учет?
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§ kbkz1980
Re: Что же делать с игроманом?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игроман,это сравни с алко и нарко зависимостью.
За хобот к наркологу привести,результата не будет,
Пока у самого не будет желания и мотивации.
А вообще,работа с психологом это хорошо,
но ещё бы человека перенаправить(задействовать)
каким нить увлечением.
Ну а ежели на контакт не идёт,значить это его выбор,
Не тратьте время,нервы-уходить надо от таких.

[Исправлено: kbkz1980, 31.08.2017 - 02:52]
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