kbkz1980 Re: Что же делать с игроманом? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3047

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:43 Игроман,это сравни с алко и нарко зависимостью.

За хобот к наркологу привести,результата не будет,

Пока у самого не будет желания и мотивации.

А вообще,работа с психологом это хорошо,

но ещё бы человека перенаправить(задействовать)

каким нить увлечением.

Ну а ежели на контакт не идёт,значить это его выбор,

Не тратьте время,нервы-уходить надо от таких.



[Исправлено: kbkz1980, 31.08.2017 - 02:52]