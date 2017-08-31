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§ NG.kz
Кабачок с сыром или сыр с...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29446
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мировая еда для воскресного завтрака. Есть такую запеканку нужно горячей, ну в крайнем случае теплой. Она может быть самостоятельным блюдом, а может быть гарниром к курятине или рыбе. Готовим легко, непринужденно, съедаем быстро, потому что вкусно.
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§ kbkz1980
Re: Кабачок с сыром или сыр с...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одобрямс!
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