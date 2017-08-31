Костанаец2 Re: Он педагог. И педофил? #1







Отправлено: - 00:22 М-да! Да уж! Вопрос: чем педагог отличается от педофила? Ответ: один из них по настоящему любит детей! Вот, что делает с человеком шайтан-водка! Не подъемные надо было этому Паганини выдавать, бабу путевую в этом поселке.Человек слабый, посредственный, за неделю подъемные спустил. Теперь на зоне в петушином хоре, будет блатную привилегию развлекать