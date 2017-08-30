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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 22:41
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Валя!
Хризотилу, по любому, приписывают чужие грехи!
Ты, хоть раз, видел шиферную крышу?

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, блин!
Новости, факты, комментарии...
Тухлятина
Кока кола, привет!

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6636
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.08.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Хризотилу, по любому, приписывают чужие грехи!
Ты, хоть раз, видел шиферную крышу?


Хм.
Чёрную - видел, красную - видел. Хризотиловую - не видел(
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Хм.
Чёрную - видел, красную - видел. Хризотиловую - не видел(

Давайте определимся в терминах, ведь это очень многое прояснит в проблеме...

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Хризотиловую - не видел(

Тревожусь. Назначьте дату.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, Валя!
Люблю я пышное природы увяданье, в багрянец и золото одету листву...
Нифига я осень не люблю. Грязь слякоть и сырость.
Я лето люблю.
И кстати, на счёт уважения. Интересно, почему я обязан кого то авансом уважать. Нифига это фигня. Никого я не уважаю. Вернее уважаю тех кого знаю, кто достоин, кого я люблю и тех, кого я уважаю.
А тех кто уважаемый, так скаать, с чужих слов, я их не. Уважаю.
Так, что уважаемый, вот такая история.
:oops:

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видишь, ли....все началось ещё в прошлом веке, в США.
В заключении я хотел бы сказать, что сегодня я смотрю в будущее с оптимизмом, ведь возрождение хризотила стало возможно благодаря выработке на международном уровне четких стандартов безопасности его разновидностей и, что важно, стандартов работы с ними.
:-x

§ 113
Re: Флуд и оффтопик часть 3
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 31.08.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля с Валей. Скучно стало?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.17 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мадам,с чего такие умозаключения?
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Страница 407 из 407«1...405406407
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